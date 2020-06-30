Новые штрафы за «пьяное» вождение вводят в Украине с 1 июля, фото — Pixabay

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Ракурс

Новые штрафы за управление автомобилем в нетрезвом вводят в Украине с 1 июля. Отныне управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения станет уголовным проступком.

Он «не несет большой общественной опасности» и за его совершение предусмотрено менее строгое наказание, чем за преступление, — так определил законодатель в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений».

Закон приняли в Раде в ноябре 2018 года. Он усиливает ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и квалифицирует подобные правонарушения как уголовное преступление. Эта норма должна была заработать еще с 1 января 2020 года, однако парламент отложил дату и новые правила начнут действовать с 1 июля.

Уголовный кодекс дополнили ст. 286−1. Ее новация — вождение в нетрезвом виде будет считаться уголовным преступлением, а не административным правонарушением, как раньше, сообщает «Судебная власть».

Судимость водитель получит даже в том случае, если за правонарушение его задержат впервые. Информация о судимости будет оставаться в базе данных Нацполиции, даже если ее впоследствии погасят. Она будет фиксироваться и в справке о судимости.

Закон расширяет перечень обстоятельств признания водителя виновным в нетрезвом вождении. В частности, уголовная ответственность наступает в случаях:

вождения в нетрезвом состоянии («управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции»);

допуска за руль другого нетрезвого гражданина;

отказа водителя пройти медосмотр на определение состояния опьянения;

употребления алкоголя после остановки полицией или после ДТП, но до медосмотра.

Растет и планка штрафов. Ранее админштрафы начинались с 10,2 тыс. грн, сейчас при первом нарушении нетрезвый водитель заплатит от 17 тыс. до 34 тыс. грн, его лишат права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

При повторном таком преступлении водителю грозит штраф до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет. Причем водительское удостоверение будут забирать сразу после первого правонарушения.