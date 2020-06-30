Нові штрафи за «п'яне» кермування вводять в Україні з 1 липня, фото — Pixabay

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Ракурс

Нові штрафи за керування авто напідпитку запроваджують в Україні з 1 липня. Відтепер управління транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння стане кримінальним проступком.

Він «не несе великої суспільної небезпеки» і за його вчинення передбачене менш суворе покарання, ніж за злочин, — так передбачив законодавець у законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень».

Закон ухвалили в Раді у листопаді 2018 року. Він посилює відповідальність за водіння в нетверезому стані та кваліфікує подібні правопорушення як кримінальний злочин. Ця норма мала запрацювати ще з 1 січня 2020 року, проте парламент відклав дату і нові правила почнуть діяти з 1 липня.

Кримінальний кодекс поповнили ст. 286−1. Її новація — водіння напідпитку вважатиметься кримінальним злочином, а не адміністративним правопорушенням, як раніше, повідомляє «Судова влада».

Судимість водій отримає навіть у тому випадку, якщо за правопорушення його затримають вперше. Інформація про судимість залишатиметься в базі даних Нацполіції, навіть якщо її згодом погасять. Вона фіксуватиметься й в довідці про судимість.

Закон розширює перелік обставин визнання водія винним в нетверезому водінні. Зокрема, кримінальна відповідальність настає у випадках:

водіння в нетверезому стані («керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції»);

допуску за кермо іншої нетверезої особи;

відмови водія пройти медогляд на визначення стану сп’яніння;

вживання алкоголю після зупинки поліцією або після ДТП, але до медогляду.

Зростає й планка штрафів. Раніше адмінштрафи починалися із 10,2 тис. грн, нині при першому порушенні нетверезий водій сплатить від 17 тис. до 34 тис. грн і позбудеться права керувати транспортним засобом на термін до 3 років.

При повторному такому злочині водію загрожує штраф до 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років. Причому водійське посвідчення забиратимуть після першого правопорушення.