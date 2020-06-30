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Трамп ображав Меркель і Мей. Фото: CNN

Трамп ображав Меркель і Мей, називаючи жінок дурними і безхребетними — CNN

30 чер 2020, 16:51
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Дональд Трамп, президента США, неодноразово ображав своїх колег під час телефонних розмов. Особливо часто під критику лідера Америки потрапляли його жінки-колеги з інших країн.

Це відбувалося через те, що Трамп часто не був підготовлений до переговорів із лідерами інших країн, тому під час розмов з американськими партнерами він дозволяв собі образи. Зокрема, Ангелу Меркель Трамп охрестив «дурною», а екс-прем'єр-міністра Британії Терезу Мей — «безхребетною». Про це пише CNN із посиланням на джерела в розвідці США.

Зокрема, Меркель Трамп називав «дурною», тому що вона «перебуває в кишені у росіян». Щодо Мей, то її Трамп критикував через її підхід до Brexit, НАТО та імміграційних питань.

Німецький чиновник підтвердив, що дзвінки були «настільки незвичайні», що в Берліні були ухвалені спеціальні заходи для забезпечення того, щоб їх зміст залишався секретним.

Не залишилися без образ Трампа і президент Франції Еммануель Макрон, канадський і австралійський прем'єри Джастін Трюдо і Скотт Моррісон.

Коли ж Трамп був непідготовленим до переговорів, але спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним або главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, таких гострих слів він собі не дозволяв. Водночас співрозмовники обігрували колегу з Америки і отримували те, що хотіли, адже готувались до переговорів.


Особливо часто Трамп розмовляв з Ердоганом, він міг проводити із ним телефонну розмову двічі на тиждень. Розмовляючи з ним і Путіним, Трамп хвалився своїм геніальним розумом і солідним станом, а про попередників — Джорджа Буша-молодшого і Барака Обаму — він нібито відгукувався лише в негативному ключі.

Нагадаємо, раніше дружина президента США Дональда Трампа Меланія опинилася в центрі скандалу, пов’язаного з нехтуванням правилами безпеки під час епідемії коронавірусу.


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