Дружину Трампа «рознесли» в соцмережах за відсутність маски на зустрічі з ветеранами, фото — haaretz.com

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Дружина президента США Дональда Трампа Меланія опинилася в центрі скандалу, пов’язаного з нехтуванням правилами безпеки під час епідемії коронавірусу.

На першу леді США в мережі посипалися звинувачення в егоїзмі та ігноруванні своїх же порад. Справа в тому, що Меланія Трамп прийшла без маски на пам’ятну церемонію, присвячену 70-річчю з початку Корейської війни.

Меланія і її чоловік вітали ветеранів і літніх людей. Присутні були в масках, а президент і його дружина проігнорували цей засіб захисту. До слова, в ЗМІ не здивувалися відсутності маски в президента США, який часто заявляв про її неефективність, повідомляє портал Express.

А от від першої леді очікували більш відповідального походу, оскільки вона регулярно в соцмережах публікує поради про захист від коронавірусу.

У Твіттері Меланії нагадали, що літні люди перебувають в групі ризику і їх потрібно оберігати від зайвих контактів.

«Це егоїстично», «Де її маска?», «Чому вони обидва не носять маски?», — написали в коментарях до новини про зустріч з ветеранами.

На меморіал перша леді США прийшла у чорній сукні довжини максі в білий горошок, а президента США сфотографували в класичному костюмі, білій сорочці та червоній краватці.

Станом на 30 червня у США коронавірусом інфікувалися 2,6 млн людей, померли — 129 тис.