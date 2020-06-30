Жену Трампа «разнесли» в соцсетях за отсутствие маски на встрече с ветеранами, фото — haaretz.com

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Ракурс

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания оказалась в центре скандала, связанного с пренебрежением правилами безопасности во время эпидемии коронавируса.

На первую леди США в сети посыпались обвинения в эгоизме и игнорировании своих же советов. Дело в том, что Мелания Трамп пришла без маски на памятную церемонию, посвященную 70-летию с начала Корейской войны.

Мелания и ее муж приветствовали ветеранов и пожилых людей. Присутствующие были в масках, а президент и его супруга проигнорировали это средство защиты. К слову, в СМИ не удивились отсутствию маски у президента США, который часто заявлял о ее неэффективности, сообщает портал Express.

А вот от первой леди ожидали более ответственного похода, поскольку она регулярно в соцсетях публикует советы о защите от коронавируса.

В Твиттер Мелании напомнили, что пожилые люди находятся в группе риска и их нужно оберегать от лишних контактов.

«Это эгоистично», «Где ее маска?», «Почему они оба не носят маски?», — написали в комментариях к новости о встрече с ветеранами.

На мемориал первая леди США пришла в черном платье длины макси в белый горошек, а президента США сфотографировали в классическом костюме, белой рубашке и красном галстуке.

По состоянию на 30 июня в США коронавирусом заразились 2,6 млн человек, умерли 129 тыс.