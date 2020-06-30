Разыскиваемого в 190 странах украинца задержали в Польше. Фото: Интерфакс-Украина

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В Польше пограничники задержали украинца, который находится в розыске Интерпола в 190 странах. 50-летнего украинца задержали после пересечения пешеходного пункта пропуска на границе с Украиной.

Гражданин Украины подозревается в убийстве и хищении имущества. Он уже многие годы находится в базе Интерпола с красной картой — это означает самый высокий уровень международного розыска. Об этом сообщила начальник пресс-службы Мостиского пограничного отряда Маргарита Вершинина, передает «Укринформ».

При этом украинские пограничники при проверке гражданина по базам данных ничего подозрительного не нашли, поэтому украинца пропустили на территорию Польши. Сотрудники Госпогранслужбы также отметили, что в отношении этого украинца не было никаких ограничений относительно его выезда за границу.

В Польше же при повторной проверке украинца задержали. Сотрудники Госпогранслужбы Украины направили в аппарат украинского бюро Интерпола официальное письмо, чтобы проверить законность задержания.

Напомним, в ноябре в Польше задержали сотрудника секретариата Уполномоченного по правам человека Игоря Мазура (Тополь). Россияне требовали его экстрадиции на территорию РФ.