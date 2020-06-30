Раскол и возможный роспуск Рады Зеленским прокомментировали в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n140446-grozit-li-rade-rospusk-rasskazali-v-sluge-naroda.html

Ракурс

Александр Корниенко, замглавы фракции «Слуга народа», рассказал, может ли Владимир Зеленский распустить Верховную Раду, если у монобольшинстве произойдет раскол.

Я бы не говорил о расколе во фракции. Внутри фракции возникают дискуссии, обсуждения. И это, считаю, является нормальным для демократической партии. Мы же не КПСС, — отметил Корниенко в интервью «Сегодня».

Все проблемы в президентской политсиле «слуга» списывает на то, что фракция объединяет представителей очень многих и разных слоев населения — как мелких предпринимателей, так и фермеров, ученых и военнослужащих.

Есть вопросы, которые просто объективно не могут иметь 100% поддержки. Это нормально. Это демократический рабочий процесс… То же самое касается кадровых вопросов. Например, в отношении министра Абрамовского вопросов не было, 229 голосов вместе со Стефанчуком и Разумковым фракция дала. А вот в отношении министра Шкарлета были во многих вопросы, — рассказал нардеп.

Также Корниенко прокомментировал информацию о возможном роспуске Верховной Рады Зеленским в случае, если фракция «Слуга народа» де-юре или де-факто потеряет большинство.

Я не думаю, что сейчас есть основания рассматривать такие немного апокалиптические сценарии как выход 22 человек из фракции. Пока мы, вроде бы, находим взаимопонимание внутри фракции. Даже в сложных ситуациях… О роспуске — это право президента. Но, на мой взгляд, реформы, которые мы начали, и ситуация, в которой находится страна… В общем, рано еще говорить о смене власти, — резюмировал нардеп.

На прошлой неделе бывший нардеп Леонид Емец сообщил, что в окружении президента якобы все чаще звучат разговоры о роспуске парламента.