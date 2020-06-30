Планы Верховной Рады на осень раскрыли в «Слуге народа» — ВРУ

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Планами работы Верховной Рады на осень поделился заместитель председателя фракции «Слуга народа», нардеп Александр Корниенко. По его словам, в приоритетах парламента — рассмотрение экономических законопроектов.

В планах есть несколько экономических реформ. Налоговая реформа, которой уже надо заняться. Реформа трудового законодательства, которая стояла на паузе, но уже тоже надо над ней работать. Есть конституционная реформа децентрализации. Сейчас идет обсуждение, и, я думаю, осенью мы начнем формировать пакет законов, — отметил Корниенко в интервью «Сегодня».

«Слуга» добавил, что нужно также принимать законодательство о местном самоуправлении и местных депутатах.

Есть планы по продлению реформ в правоохранительной сфере. И, конечно, судебная реформа, которую внес президент и которой нужно будет очень серьезно заниматься. Думаю, это будет достаточно сложная реформа, с дискуссиями, возражениями. Приниматься она будет непросто, — убежден нардеп.

Кроме этого, по словам Корниенко, сейчас идет дискуссия в профильном комитете, Минфине и Офисе президента о наработке модели амнистии капиталов. Затем эти предложения будут вынесены на обсуждение бизнес-сообщества и общественности.

Турборежим остается в арсенале, но он не является единственным инструментом принятия решений, — резюмировал нардеп о работе Рады.

Напомним, во время сегодняшнего брифинга в стенах ВР Дмитрий Разумков сообщил, что парламент вернется к работе во второй вторник сентября.