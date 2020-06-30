Плани Верховної Ради на осінь розкрили у “Слузі народу” — ВРУ

https://racurs.ua/ua/n140445-plany-verhovnoyi-rady-na-osin-rozkryly-u-sluzi-narodu.html

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Планами роботи Верховної Ради на осінь поділився заступник голови фракції «Слуга народу», нардеп Олександр Корнієнко. За його словами, у пріоритетах парламенту — розгляд економічних законопроектів.

У планах є кілька економічних реформ. Податкова реформа, якою вже треба зайнятися. Реформа трудового законодавства, яка стояла на паузі, але вже теж треба над нею працювати. Є конституційна реформа децентралізації. Зараз триває обговорення, і, я думаю, восени ми почнемо формувати пакет законів, — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Сегодня».

«Слуга» додав, що потрібно також ухвалювати законодавство про місцеве самоврядування і місцевих депутатів.

Є плани щодо продовження реформ у правоохоронній сфері. І, звичайно, судова реформа, яку вніс президент і якою потрібно буде дуже серйозно займатися. Думаю, це буде досить складна реформа, з дискусіями, запереченнями. Прийматися вона буде непросто, — переконаний нардеп.

Окрім цього, зі слів Корнієнка, зараз триває дискусія в профільному комітеті, Мінфіні та Офісі президента щодо напрацювання моделі амністії капіталів. Потім ці пропозиції будуть винесені на обговорення бізнес-спільноти і громадськості.

Турборежим залишається в арсеналі, але він не є єдиним інструментом ухвалення рішень, — резюмував нардеп щодо роботи Ради.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього брифінгу у стінах Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламентповернеться до роботи у другий вівторок вересня.