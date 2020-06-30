Злива у Варшаві затопила метро, площі та переходи, фото — Miasto Stołeczne Warszawa

https://racurs.ua/ua/n140444-varshava-pishla-pid-vodu-pislya-rekordnoyi-zlyvy-foto-video.html

Ракурс

Злива у Варшаві спричинила затоплення столиці Польщі. Циклон перетворив вулиці на річки. Вода й на другий день після негоди стоїть в приміщеннях вокзалів, метро і центральних органів влади.

Варшава пішла під воду, коли за 10 хвилин у місті випало 22 мм опадів. Згодом дощ не вщухав ще кілька годин, повідомляє сайт столичної мерії.

У столиці Польщі щільність опадів склала понад 40 л на 1 кв. м. У мережі відразу з’явилися шокуючі кадри з місця подій. На площі Трьох хрестів відео знімали із магазину свіжої випічки, двері до якого не могли відкрити через високий рівень води. Автобуси і машини у цей момент рухалися по вулиці Новий Свят з мінімальною швидкістю і нагадували кораблі та катери.

На дорогах Варшави подекуди можна було помітити своєрідні гейзери — міська каналізація не давала раду такій кількості води. У метро та підземних переходах в центрі столиці вода сягала висоти по щиколотку.

Востаннє таке стихійно лихо накривало Варшаву два роки тому. Влада повідомила, що 29 червня затопило дитячий госпіталь, дитсадки, станцію метро, вокзал і три міністерства — внутрішніх справ, екології та сім’ї і праці.