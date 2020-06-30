Ливень в Варшаве затопил метро, площади и переходы

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Ракурс

Ливень в Варшаве затопил город. Циклон превратил улицы столицы Польши в реки. Вода и на второй день после непогоды стоит в помещениях вокзалов, метро и центральных органов власти.

Варшава ушла под воду, когда за 10 минут в городе выпало 22 мм осадков. Впоследствии дождь не утихал еще несколько часов, сообщает сайт столичной мэрии.

В столице Польши плотность осадков составила более 40 л на 1 кв. м. В сети сразу появились шокирующие кадры с места событий. На площади Трех крестов видео снимали из магазина свежей выпечки, двери к которому не могли открыть из-за высокого уровня воды. Автобусы и машины в этот момент двигались по улице Новый Свят с минимальной скоростью и напоминали корабли и катера.

На дорогах Варшавы кое-где можно было заметить своеобразные гейзеры — городская канализация не справлялась с таким количеством воды. В метро и подземных переходах в центре столицы вода достигала высоты по щиколотку.

Последний раз такое стихийное бедствие накрывало Варшаву два года назад. Власти сообщили, что 29 июня затопило детский госпиталь, детсады, станцию ​​метро, ​​вокзал и три министерства — внутренних дел, экологии, семьи и труда.