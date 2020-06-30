От российских денег за Крым отказалась Украина. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n140443-ot-rossiyskih-deneg-za-krym-otkazalas-ukraina.html

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Оккупация Крыма Россией произошла в 2014 году. Несмотря на то, что ни Украина, ни другие страны не признают аннексию полуострова, российские власти не оставляют попытки как-либо узаконить этот незаконный захват территории. В частности, Россия неоднократно намекала, что готова выплатить компенсацию за Крым.

Однако Украина никогда не будет требовать деньги за полуостров от России. Это противоречит международной стратегии страны, ведь если украинские власти согласятся взять эти деньги, Украина на официальном уровне признает законность оккупации полуострова. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Крым. Реалии».

По его словам, Украина всегда подчеркивает, что оккупация полуострова — временная и незаконная. Задача Украины — освободить Крым от оккупантов.

При этом украинские компании могут судиться с Россией и требовать компенсацию за нанесенный ущерб. Однако важно, чтобы во всех судебных документах Россия указывалась как государство-оккупант.

Но наша ключевая задача, моя ключевая задача как представителя МИД — это держать вот эту рамку: временная незаконная оккупация, — отметил Кулеба.

Как сообщалось, в аннексированный Россией Крым едут французские депутаты из Европейского парламента. С 30 июня по 2 июля они якобы намерены проверить, как проходит голосование на путинском референдуме.