Проголосовали бы украинцы снова за Зеленского и «Слугу народа». Фото: Фокус

https://racurs.ua/n140442-za-kogo-ukraincy-golosovali-by-na-prezidentskih-i-parlamentskih-vyborah-socopros.html

Ракурс

Выборы президента и парламента в Украине еще не скоро, но социологи уже интересуются у украинцев, за кого они отдали бы свой голос, если бы сейчас надо было выбирать новое руководство государства.

Нынешнего президента Владимира Зеленского пока никто не опережает, показал последний социологический опрос Центра Разумкова. Если бы сейчас проходили президентские выборы, то за Зеленского проголосовали бы 25% всех респондентов, или 35% от тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Украинцы готовы голосовать:

за Юрия Бойко 15% и 20%;

за Петра Порошенко — 11% и 16%;

за Юлию Тимошенко — 6% и 8%;

за Игоря Смешко — 3% и 4%;

за Анатолия Гриценко —2% и 3%;

за Руслана Кошулинского —1% и 2%;

за Александра Вилкула — 1% и 2%;

за Олега Ляшко — 1% и 1% соответственно.

Если бы состоялся второй тур президентских выборов и в нем приняли бы участие Зеленский и Порошенко, как в 2019 году. За Зеленского проголосовал бы 41% всех респондентов, или 70% от тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. Порошенко бы получил 16% и 30% поддержки соответственно.

В случае проведения выборов в Верховную Раду, больше всего мест в парламенте получила бы партия «Слуга народа». За нее готовы проголосовать 20,5% всех респондентов, или 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

Украинцы готовы отдать свой голос:

за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» 14% и 22%,;

за «Европейскую солидарность» — 10% и 16%;

за «Батькивщину» — 6% и 8,5%;

за «Гражданскую позицию» — 2% и 3%;

за партию «Сила и честь» —3% и 3%;

за «Голос» —1,5% и 2%;

за «Партию Шария» — 1,5% и 2% соответственно.

Остальные политические силы набрали бы еще меньше голосов.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков имеют самый высокий уровень доверия украинцев среди всех нынешних политиков.