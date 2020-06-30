Знаменитый Cirque du Soleil обанкротился. Фото: CNN

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Cirque du Soleil, канадская цирковая компания, подала заявление на защиту от банкротства на фоне временного прекращения работы из-за пандемии коронавируса.

Из-за карантинных ограничений цирк отменил все свои шоу, а большинство работников отправили в отпуск. В компании решили объявить о банкротстве, так как из-за пандемии доходы упали до нуля. Так руководство хочет защитить будущее компании, сообщает пресс-служба цирка.

Компания подготовила план реструктуризации, согласно которому нынешние владельцы вложат 300 млн долл. в перезапуск ее деятельности. Из этих денег 15 млн долл. компания потратит на поддержку своих сотрудников. Из-за тяжелого финансового положения Cirque du Soleil уволил около 90% своих сотрудников — без работы остались 3 тыс. 480 человек. Как только будут сняты ограничения из-за пандемии, компания планирует восстановить большую часть работников.

Еще 5 млн долл. компания хочет потратить на выплаты подрядчикам.

Cirque du Soleil — цирковая компания, основанная в 1984 году на основе группы уличных артистов. За время своего существования Cirque du Soleil поставил шоу в 60 странах, их посетили более 180 млн человек. До пандемии в компании работало около 4 тыс. человек, в том числе 1 тыс. 300 артистов из 50 стран.