Видатний Cirque du Soleil збанкрутував. Фото: CNN

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Cirque du Soleil, канадська циркова компанія, подала заяву на захист від банкрутства на тлі тимчасового припинення роботи через пандемію коронавірусу.

Через карантинні обмеження цирк скасував всі свої шоу, а більшість працівників відправили у відпустку. У компанії вирішили оголосити про банкрутство, адже через пандемію доходи впали до нуля. Так керівництво хоче захистити майбутнє компанії, повідомляє прес-служба цирку.

Компанія підготувала план реструктуризації, згідно з яким нинішні власники вкладуть 300 млн дол. у перезапуск її діяльності. Із цих грошей 15 млн дол. компанія витратить на підтримку своїх співробітників. Через важкий фінансовий стан Cirque du Soleil звільнив близько 90% своїх співробітників — без роботи залишилися 3 тис. 480 осіб. Як тільки будуть зняті обмеження через пандемію, компанія планує поновити на посадах більшість працівників.

Ще 5 млн дол. компанія хоче витратити на виплати підрядникам.

Cirque du Soleil — циркова компанія, заснована в 1984 році на основі групи вуличних артистів. За час свого існування Cirque du Soleil поставив шоу в 60 країнах, їх відвідали понад 180 млн осіб. До пандемії в компанії працювало близько 4 тис. осіб, зокрема 1 тис. 300 артистів із 50 країн.