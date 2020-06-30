Чи проголосували б українці знову за Зеленського і «Слугу народу». Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n140442-chy-progolosuvaly-b-ukrayinci-znovu-za-zelenskogo-i-slugu-narodu-opytuvannya.html

Ракурс

Вибори президента і парламенту в Україні ще не скоро, але соціологи вже цікавляться в українців, за кого вони віддали би свій голос, якби зараз треба було обирати нове керівництво держави.

Нинішнього президента Володимира Зеленського поки що ніхто не випереджає, показало останнє соціологічне опитування Центру Разумкова. Якби зараз відбувалися президентські вибори, то за Зеленського проголосували би 25% усіх респондентів, або 35% від тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Українці готові віддати свої голоси:

за Юрія Бойка 15% і 20%;

за Петра Порошенка — 11% і 16%;

за Юлію Тимошенко — 6% і 8%;

за Ігоря Смешка — 3% і 4%;

за Анатолія Гриценка — 2% і 3%;

за Руслана Кошулинського — 1% і 2%;

за Олександра Вілкула — 1% і 2%;

за Олега Ляшка — 1% і 1% відповідно.

Якби ж відбувся другий тур президентських виборів і у ньому взяли б участь Зеленський і Порошенко, як у 2019 році. За Зеленського проголосував би 41% усіх респондентів, або 70% від тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Порошенко б отримав 16% і 30% підтримки відповідно.

У разі проведення виборів до Верховної Ради, найбільше місць у парламенті отримала б партія «Слуга народу». За неї готові проголосувати 20,5% усіх респондентів, або 30% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

Українці на виборах готові підтримати такі політичні сили:

партію «Опозиційна платформа — За життя» 14% і 22%;

«Європейську солідарність» — 10% і 16%;

«Батьківщину» — 6% і 8,5%;

«Громадянську позицію» — 2% і 3%;

«Силу і честь» — 3% і 3%;

«Голос» — 1,5% і 2%;

«Партію Шарія» — 1,5% і 2% відповідно.

Решта політичних сил набрали б ще менше голосів.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков мають найвищий рівень довіри українців серед усіх нинішніх політиків.