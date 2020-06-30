Від російських грошей за Крим відмовилася Україна. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n140443-vid-rosiyskyh-groshey-za-krym-vidmovylasya-ukrayina.html

Ракурс

Окупація Криму Росією відбулася у 2014 році. Попри те, що ані Україна, ані інші країни не визнають анексію півострова, російська влада не залишає спроби узаконити це незаконне захоплення території. Зокрема, Росія неодноразово натякала, що готова виплатити компенсацію за Крим.

Проте Україна ніколи не буде вимагати гроші за півострів від Росії. Це суперечить міжнародній стратегії країни, адже якщо українська влада погодиться взяти ці гроші, Україна на офіційному рівні визнає законність окупації півострова. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Крим. Реалії».

За його словами, Україна завжди підкреслює, що окупація півострова — тимчасова і незаконна. Завдання України — звільнити Крим від окупантів.

Водночас українські компанії можуть судитися з Росією і вимагати компенсацію за завдані збитки. Проте важливо, щоб у всіх судових документах Росія вказувалася як держава-окупант.

Але наше ключове завдання, моє ключове завдання як представника МЗС — це тримати ось цю рамку: тимчасова незаконна окупація, — зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, в анексований Росією Крим їдуть французькі депутати з Європейського парламенту. З 30 червня до 2 липня вони начебто мають намір перевірити, як відбувається голосування щодо путінського референдуму.