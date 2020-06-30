Французькі європарламентарі їдуть до анексованого Криму — РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n140432-francuzki-ievroparlamentari-yidut-do-aneksovanogo-krymu-roszmi.html

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До анексованого Росією Криму їдуть французькі депутати з Європейського парламенту. З 30 червня до 2 липня вони начебто мають намір перевірити, як відбувається голосування щодо путінського референдуму.

Пропагандистські РосЗМІ посилаються на керівника комітету з народної дипломатії і міжнаціональних відносин так званого російського парламенту Криму Юрія Гемпеля. На півострові група французьких депутатів відвідає виборчі дільниці, де проходить голосування за поправки в Конституцію Росії.

Депутати Європарламенту від Франції перебуватимуть в окупованому Криму у якості експертів і відвідають виборчі дільниці в Ялті і Сімферополі.

В Крим прилетять п’ятеро депутатів на чолі з Тьєрі Маріані. Він член комітету Європарламенту із закордонних справ, президент асоціації «Франко-Російський діалог», русофіл і член партії Марін Ле Пен «Національне об'єднання». Маріані раніше неодноразово бував у Криму.

Офіційні джерела поки не підтверджують несанкціонований візит французів. Київ завжди відзначав, що поїздки зарубіжних політиків в анексувати Криму не мають статусу офіційних.

Нагадаємо, що з 25 червня в Росії і загарбаному нею Криму почалося голосування щодо внесення поправок до Конституції Росії, яке організував президент Володимир Путін. Йдеться й про обнуління президентських термінів, що дозволить Путіну ще двічі йти на вибори.

МЗС України заявляло, що голосування на території анексованого Криму є незаконним.