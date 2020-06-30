Довічне ув’язнення за заклики про відокремлення Гонконгу запровадив Китай

https://racurs.ua/ua/n140431-dovichne-uv-yaznennya-za-zaklyky-pro-vidokremlennya-gonkongu-zaprovadyv-kytay.html

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Китай запровадив жорсткий контроль за політичною активністю мешканців Гонконгу — постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (вищий законодавчий орган КНР) сьогодні ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевої влади автономної території.

Тепер у Гонконзі заборонять антиурядові заклики та заклики до відокремлення від Китаю. Документ затвердили одноголосно 162 члени комітету, пише The South China Morning Post.

Закон набуде чинності з 1 липня. Тоді Пекін зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які Китай розцінює як загрозу нацбезпеці. Цей документ критикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах. У Гонконзі тривали численні акції протесту місцевого населення, що завершувались сутичками з поліцією й арештами.

Лідери демократичних партій один за одним полишають свої посади, аби відтермінувати арешти та депортацію до КНР. Зокрема, пішли з посад усі лідери партії Demosisto (зокрема, Джошуа Вонг та Натан Ло — одні з наймолодших номінантів на Нобелівську премію миру). Інші негайно передають повноваження відділенням у Лондоні та Тайбеї. Парламентські вибори під загрозою зриву, — написав у Фейсбук координатор Free Hong Kong Center Артур Харитонов.



Нагадаємо, Гонконг — колишня британська острівна колонія, яка має статус особливого адміністративного району Китаю, один із фінансових центрів світу. У 1984 році Лондон зобов’язався передати Гонконг Пекіну за умов, що острів збереже економічну незалежність і капіталістичний устрій. У 1997 році Китай отримав суверенітет над Гонконгом, відтоді вони існують за формулою «одна країна — дві системи». Однак з кожним роком Пекін прагне остаточно затвердити свій контроль над островом.