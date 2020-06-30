Пожизненное заключение за призывы об отделении Гонконга ввел Китай

https://racurs.ua/n140431-pojiznennoe-zakluchenie-za-prizyvy-ob-otdelenii-gonkonga-vvel-kitay.html

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Китай ввел жесткий контроль за политической активностью жителей Гонконга — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) сегодня принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга в обход местной власти автономной территории.

Теперь в Гонконге запретят антиправительственные призывы и призывы к отделению от Китая. Документ был утвержден единогласно 162 членами комитета, пишет The South China Morning Post.

Закон вступит в силу с 1 июля. Тогда Пекин сможет в обход местного правительства наказывать за действия, которые Китай расценивает как угрозу нацбезопасности. Этот документ критиковали в ЕС, Великобритании, США и других странах. В Гонконге продолжались многочисленные акции протеста местного населения, которые сопровождались столкновениями с полицией и арестами.

Лидеры демократических партий один за другим покидают свои должности, чтобы отсрочить аресты и депортацию в КНР. В частности, ушли с должностей все лидеры партии Demosisto (в частности, Джошуа Вонг и Натан Ло — одни из самых молодых номинантов на Нобелевскую премию мира). Другие немедленно передают полномочия отделениям в Лондоне и Тайбэе. Парламентские выборы под угрозой срыва, — написал в Фейсбуке координатор Free Hong Kong Center Артур Харитонов.



Напомним, Гонконг — бывшая британская островная колония, которая имеет статус особого административного района Китая, один из финансовых центров мира. В 1984 году Лондон обязался передать Гонконг Пекину при условии, что остров сохранит экономическую независимость и капиталистический строй. В 1997 году Китай получил суверенитет над Гонконгом, с тех пор они существуют по формуле «одна страна — две системы». Однако с каждым годом Пекин стремится окончательно утвердить свой контроль над островом.