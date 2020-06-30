Зеленский выпустил новых влог. Фото: Офис президента

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, выпустил новый влог, который он посвятил двум своим рабочим поездкам. Одна из них была в Ивано-Франковскую область, которую на прошлой неделе накрыли паводки, другая — на Херсонщину.

Первая часть влога президента посвящена его поездке в Ивано-Франковскую область, где на прошлой неделе из-за сильных паводков были массовые подтопления. В опубликованном видео Зеленский пообещал местным жителям помощь и компенсацию за причиненный стихией ущерб. Новый влог опубликован на странице Офиса президента в соцсетях.

В Херсонской области Зеленский был 26 июня, в День крымскотатарского флага. Там он встретился с крымскими татарами, в том числе экс-политзаключенным Эдемом Бекировым. Именно он подарил президенту крымскотатарский флаг, а президент пообещал, что поднимет этот флаг в освобожденном Крыму.

Также Зеленский проинспектировал систему, которая взвешивает фуры. Президенту рассказали, что за несколько дней водителей оштрафовали на десятки тысяч евро.

Кроме того, он приветствовал решение передать в концессию Херсонский морской торговый порт на 30 лет. Это первый договор концессии морского порта в Украине. Однако, по словам президента, власть готовит еще два порта к этому. Также Зеленский отметил, что в регионе строят международный аэропорт, занимаются реконструкцией школ, детсадов и спортивных объектов.