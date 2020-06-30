Зеленський опублікував нових влог. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, опублікував новий влог, який він присвятив двом своїм робочим поїздкам. Одна з них була до Івано-Франківської області, яку минулого тижня накрили паводки, інша — на Херсонщину.

Перша частина влогу президента присвячена його поїздці в Івано-Франківську область, де минулого тижня через сильні паводки були масові підтоплення. В опублікованому відео Зеленський пообіцяв місцевим жителям допомогу і компенсацію за заподіяні стихією збитки. Новий влог опубліковано на сторінці Офісу президента в соцмережах.

У Херсонській області Зеленський був 26 червня, в День кримськотатарського прапора. Там він зустрівся з кримськими татарами, зокрема екс-політв'язнем Едемом Бекіровим. Саме він подарував президенту кримськотатарський прапор, а президент пообіцяв, що він майорітиме у звільненому Криму.

Також Зеленський проінспектував систему, яка зважує фури. Президенту розповіли, що за кілька днів водіїв-порушників оштрафували на десятки тисяч євро.

Окрім того, він привітав рішення передати в концесію Херсонський морський торговельний порт на 30 років. Це перший договір концесії морського порту в Україні. Проте, за словами президента, влада готує ще два порти до цього. Також Зеленський зазначив, що в регіоні будують міжнародний аеропорт, займаються реконструкцією шкіл, дитсадків і спортивних об'єктів.