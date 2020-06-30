Французские европарламентарии едут в аннексированный Крым — РосСМИ, фото — Главком

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В аннексированный Россией Крым едут французские депутаты из Европейского парламента. С 30 июня по 2 июля они якобы намерены проверить, как проходит голосование на путинском референдуме.

Пропагандистские РосСМИ ссылаются на руководителя комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям так называемого российского парламента Крыма Юрия Гемпеля. Он заявил, что на полуострове группа французских евродепутатов посетит избирательные участки, где проходит голосование за поправки в Конституцию России.

Депутаты Европарламента от Франции будут находиться в оккупированном Крыму в качестве экспертов и посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе.

В Крым прилетят пятеро депутатов во главе с Тьерри Мариани. Он член комитета Европарламента по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-Российский диалог», русофил и член партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Мариани ранее неоднократно бывал в Крыму.

Официальные источники пока не подтверждают несанкционированный визит французов. Киев всегда отмечал, что поездки политиков в аннексированный Крым не имеют статуса официальных.

Напомним, что с 25 июня в России и захваченном ею Крыму началось голосование по поводу внесения поправок в Конституцию России, которое организовал президент Владимир Путин. Речь идет и об обнулении президентских сроков, что позволит Путину еще дважды пойти на выборы.

МИД Украины заявлял, что голосование на территории аннексированного Крыма является незаконным.