Розкол і можливий розпуск Ради Зеленським прокоментували у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n140446-chy-maie-zelenskyy-pidstavy-dlya-rozpusku-rady.html

Ракурс

Олександр Корнієнко, заступник голови фракції «Слуга народу», розповів, чи може Володимир Зеленський розпустити Верховну Раду, якщо у монобільшості трапиться розкол.

Я б не говорив про розкол у фракції. Всередині фракції виникають дискусії, обговорення. І це, вважаю, нормально для демократичної партії. Ми ж не КПРС, — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Сегодня».

Всі проблеми у президентській політсилі «слуга» списує на те, що фракція об'єднує представників дуже багатьох різних верств населення — як дрібних підприємців, так і фермерів, вчених й військовослужбовців.

Є питання, які просто об'єктивно не можуть мати 100% підтримки. Це нормально. Це демократичний робочий процес… Те ж саме стосується кадрових питань. Наприклад, щодо міністра Абрамовського питань не було, 229 голосів разом зі Стефанчуком і Разумковим фракція дала. А от щодо міністра Шкарлета були у багатьох питання, — розповів нардеп.

Також Корнієнко прокоментував інформацію щодо можливого розпуску Верховної Ради Зеленським у випадку, якщо фракція «Слуга народу» де-юре або де-факто втратить більшість.

Я не думаю, що зараз є підстави розглядати такі трохи апокаліптичні сценарії як вихід 22 осіб з фракції. Поки що ми, начебто, знаходимо взаєморозуміння всередині фракції. Навіть у складних ситуаціях. Щодо питання розпуску, то це право президента. Але, на мій погляд, реформи, які ми почали, і ситуація, в якій перебуває країна… Загалом, рано ще говорити про зміну влади, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, минулого тижня колишній нардеп Леонід Ємець повідомив, що в оточенні президента нібито дедалі частіше лунають розмови про розпуск парламенту.