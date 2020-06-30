Розшукуваного в 190 країнах українця затримали в Польщі. Фото: Интерфакс-Украина

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У Польщі прикордонники затримали українця, який перебуває в розшуку Інтерполу в 190 країнах. 50-річного українця затримали після перетину пішохідного пункту пропуску на кордоні з Україною.

Громадянин України підозрюється у вбивстві і розкраданні майна. Він уже багато років перебуває в базі Інтерполу з червоною карткою — це означає найвищий рівень міжнародного розшуку. Про це повідомила начальник прес-служби Мостиського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, передає «Укрінформ».

Водночас українські прикордонники при перевірці громадянина в базах даних нічого підозрілого не знайшли, тому українця пропустили на територію Польщі. Співробітники Держприкордонслужби також зазначили, що не було ніяких обмежень щодо виїзду українця за кордон.

У Польщі ж при повторній перевірці українця затримали. Співробітники Держприкордонслужби України направили в апарат українського бюро Інтерполу офіційний лист, щоб перевірити законність затримання.

Нагадаємо, в листопаді в Польщі затримали співробітника секретаріату Уповноваженого з прав людини Ігоря Мазура (Тополя). Росіяни вимагали його екстрадиції на територію РФ.