Трамп оскорблял Меркель и Мэй. Фото: CNN

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Дональд Трамп, президента США, неоднократно оскорблял своих коллег во время телефонных разговоров. Особенно часто под критику лидера Америки попадали его женщины-коллеги из других стран.

Это происходило из-за того, что Трамп зачастую не был подготовлен к переговорам с лидерами других стран, поэтому во время разговоров с американскими партнерами он позволял себе оскорбления. В частности, Ангелу Меркель Трамп окрестил «глупой», а экс-премьер-министра Британии Терезу Мэй — «бесхребетной». Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в разведке США.

В частности, Меркель Трамп называл «глупой», потому что она «находится в кармане у русских». Что касается Мэй, то ее Трамп критиковал из-за ее подхода к Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам.

Немецкий чиновник подтвердил, что звонки были «настолько необычны», что в Берлине были приняты специальные меры для обеспечения того, чтобы их содержание оставалось секретным.

Не избежали нападок Трампа и президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.

Когда же Трамп, будучи неподготовленным к переговорам, общался с президентом России Владимиром Путиным или главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, таких вольностей он себе не позволял. При этом собеседники переигрывали коллегу из Америки и добивались того, что хотели, так как были подготовлены к переговорам.

Особенно часто Трамп разговаривал с Эрдоганом, он мог созваниваться с ним дважды в неделю. Разговаривая с ним и Путиным, Трамп хвастался своим гениальным умом и солидным состоянием, а о предшественниках — Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме — он якобы отзывался лишь в негативном ключе.

Напомним, ранее супруга президента США Дональда Трампа Мелания оказалась в центре скандала, связанного с пренебрежением правилами безопасности во время эпидемии коронавируса.