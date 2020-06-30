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Ракурс
Сильный ливень в Одессе затопил улицы. Фото: Апостроф

Улицы «поплыли» из-за сильного ливня в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

30 июн 2020, 16:49
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Сильный ливень обрушился сегодня на Одессу. Если первая половина дня была солнечной и теплой, то после обеда одесситов ждал неприятный сюрприз.

Ухудшение погодных условий началось с сильного ветра со шквалами в поселке Котовского. Затем центр Одессы накрыли грозы с градом, сообщает в Telegram-канале «Думская».

Сильный ливень в Одессе затопил улицы. Фото: Думская

Сильный ливень в Одессе затопил улицы. Фото: Думская

Сильный ливень в Одессе затопил улицы. Фото: Думская

Некоторые улицы города превратились в водные потоки, что существенно осложняло движение автомобилей. Особенно сильно от наводнения пострадала улица Балковская и Таможенная площадь. Ланжероновский спуск превратился в водопад.

На улице Колонтаевской упавшее дерево перекрыло проезжую часть. Трамваи маршрута № 5 пока не курсируют.

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Как ранее писал «Ракурс», сегодня вблизи Одессы пронесся огромный смерч, который зафиксировали в поле подсолнухов в Саратском районе Одесской области возле села Кулевча.

Источник: Ракурс


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