Абонплата за газ вырастет с 1 июля — сколько придется платить

https://racurs.ua/n140458-abonplata-za-gaz-vyrastet-s-1-iulya-skolko-pridetsya-platit.html

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Тарифы на газ в Украине вырастут с 1 июля в среднем на 24%. Поэтому с завтрашнего дня вырастут и суммы в платежках за газ несмотря на падение цен на голубое топливо на 5−7%.

Стоит отметить, что для расчета весь газ в кубометрах, который потребители израсходовали с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. Полученная цифра и является абонплатой. Однако у каждой области есть свой тариф. Также с 1 июля «голые» тарифы в среднем повысятся на 24%.

Например, тариф на услуги распределения природного газа в Ровно вырастет с 1 грн/куб. м до 1,15 грн/куб. м. Таким образом, при использовании 100 куб. м в июне и июле, за первый месяц лета потребителю придется заплатить 100 грн, а за второй — уже 115 грн.

Также, если в среднем потребитель из Тернопольской области тратил 80 куб. м газа (отапливал дом), то до июля его абонплата составляла 71,2 грн, а после — уже 90,4 грн. То есть сумма в платежке вырастет почти на 20 грн.

СМИ отмечают, что вариантом выхода из ситуации может быть уменьшение объемов потребления природного топлива во время текущего газового года (с октября по сентябрь). Тогда абонплата за газ в следующем году будет меньше.

Отметим, что глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус анонсировал грядущие изменения. Мол, те, кто не пользуются газом, заплатят символические деньги — около 4 грн «за трубу». Однако когда именно примут такое решение — неизвестно.