Абонплата за газ зросте з 1 липня — скільки доведеться платити

https://racurs.ua/ua/n140458-abonplata-za-gaz-zroste-z-1-lypnya-skilky-dovedetsya-platyty.html

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Тарифи на газ в Україні зростуть з 1 липня в середньому на 24%. Тому із завтрашнього дня підвищаться і суми в платіжках за газ попри падіння цін на блакитне паливо на 5−7%.

Варто зауважити, що для обрахунку весь газ у кубометрах, який споживачі витратили з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Отримана цифра є абонплатою. Однак кожна область має свій тариф. Також з 1 липня «голі» тарифи в середньому підвищать на 24%.

Наприклад, тариф на послуги розподілу природного газу у Рівному, як вказано у таблиці, зросте з 1 грн/куб. м до 1,15 грн/куб. м. Отже, при використанні 100 куб. м у червні та липні, за перший місяць літа споживачу доведеться заплатити 100 грн, а другий — вже 115 грн.

Також, якщо в середньому споживач з Тернопільщини витрачав 80 куб. м газу (опалював будинок), то до липня його абонплата становила 71,2 грн, а після — вже 90,4 грн. Тобто сума у платіжці виросте майже на 20 грн.

ЗМІ зауважують, що варіантом виходу з ситуації може бути зменшення об'ємів споживання природного палива під час поточного газового року (з жовтня до вересня). Тоді абонплата за газ в наступному році буде меншою.

Зауважимо, що очільник парламентського комітету з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус анонсував прийдешні зміни. Мовляв, ті, хто не користуються газом, заплатять символічні гроші — приблизно 4 грн «за трубу». Однак коли саме ухвалять таке рішення — невідомо.