Принц Гаррі та Меган Маркл, фото: «Комсомольская правда»

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Ракурс

Меган Маркл та її чоловік британський принц Гаррі на початку цього року повідомили про намір жити окремо від британської королівської родини та стати фінансово незалежними.

У Британії нещодавно вийшла книга «Члени королівської сім’ї на стежці війни» (Royals At War), з якої стало відомо, що саме призвело до конфлікту в монаршій родині, повідомляє видання The Daily Mail.

Авторами книги є британські журналісти-розслідувачі Ділан Говард і Енді Тіллет. У своїй книзі вони, зокрема, стверджують, що Маркл не змогла знайти спільну мову з персоналом, який працює на британську королівську родину.

Персонал мав допомогти їй стати членом королівської родини, однак на перешкоді цьому стали її «дуже високі стандарти» і «голлівудські манери», які призвели до «унікальної» плинності кадрів. Зазначається, що з часу весілля Маркл і Гаррі п’ять помічників звільнилися або переїхали.

Так, старша співробітниця охорони пішла через ігнорування Маркл порад щодо безпеки під час перебування в натовпі.

Одним з причин конфлікту Маркл з персоналом була її «енергія жителя Західного узбережжя» — вона вставала о п’ятій годині ранку та «бомбила працівників текстовими повідомленнями», що, як зазначається у книзі, доводило їх до божевілля.

Крім того, Маркл та Гаррі у вересні минулого року відмовились від помічників з палацового персоналу і найняли відому PR-компанію Sunshine Sachs.

За словами джерел авторів книги, в результаті Маркл «спалила занадто багато мостів».

Палацом керує ієрархія радників, помічників і експертів, які мають реальну владу. Як тільки Меган звільнилася від зв’язку з ними, шляху назад вже не було, — наголошують автори книги.

Нагадаємо, на перше інтерв’ю після відмови від королівських привілеїв Маркл прийшла у вбранні з прихованим натяком.