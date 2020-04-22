Маган Маркл. Фото: Marie Claire

https://racurs.ua/ua/n137128-megan-markl-pryyshla-na-interv-u-u-vbranni-z-pryhovanym-natyakom.html

Ракурс

Меган Маркл обрала для участі у передачі Good Morning America, в рамках якої вона давала перше інтерв’ю після відмови від королівських привілеїв, вбрання із прихованим натяком.

До такого висновку прийшли експерти моди після всебічного аналізу образу дружини принца Гаррі, пише Daily Mail.

Фахівці вважають, що одяг і аксесуари Маркл були пов’язані з благодійними організаціями та інтересами її сім’ї. На передачу Маркл прийшла у білій сорочці з колекції одягу, яку вона створювала спільно з маркою Jigsaw та брендами Marks & Spencer і John Lewis. Гроші від продажу моделей із цієї колекції надходять на рахунок благодійної організації Smart Works.

Свій образ дружина принца Гаррі доповнила двома золотими підвісками із зодіакальними знаками свого чоловіка принца Гаррі та сина Арчі. Дані прикраси випущені екологічним брендом Suetables, а їхня ціна становить 60 і 122 фунтів стерлінгів.

Стиліст Сьюзі Хеслер вважає, що Маркл навмисне обрала речі, які демонструють свідому відмову від консервативного одягу королівської сім’ї. Своїм образом Маркл продемонструвала, що усвідомлює всю відповідальність за свої дії.

Як раніше писав «Ракурс», Маркл із чоловіком нешодавно вперше з’явилися на публіці в Лос-Анджелесі після переїзду з Канади до США. Подружжя роздавало їжу з метою благодійності через пандемію коронавірусу.