23 квітня свято: День книги та англійської мови, фото — Кореспондент

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23 квітня відзначається Всесвітній день книги і авторського права, а також Дні англійської та іспанської мови.

День книги запровадили у 1995 році як данину поваги книгам і авторам, закликаючи людей всіх знаходити задоволення в читанні. 23 квітня обрали невипадково, оскільки це день смерті класиків англійської та іспанської літератури — Вільяма Шекспіра і Мігеля Сервантеса (щодо іспанського письменника є й інша дата — 22 квітня).

Традиція святкування Дня книги народилася у Каталонії, де 23 квітня традиційно дарували троянду за кожну куплену книгу. Нині Всесвітній день книги відзначають у 190 країнах світу.

День англійської мови 23 квітня встановлений ООН. Сьогодні англійською розмовляють понад 4 млрд людей у всьому світі. День іспанської мови відзначають того ж дня. Іспанською розмовляють у світі 500 млн осіб.

В Україні 23 квітня відзначають День психолога, в Туреччині — День захисту дітей, в Іспанії — День закоханих, в Ісландії — перший день літа.

Крім того, 23 квітня у 1896 році в Нью-Йорку пройшов перший в світі кіносеанс, а у 1959 році створено Союз журналістів України. Компанія Intel у 2001 році 23 квітня представила свій новий процесор Pentium 4. У 1985 році відбувся пленум ЦК КПРС, на котрому був проголошений курс на проведення перебудови.

Того ж року 23 квітня Coca-Cola з помпою і масованою рекламою оголосила про зміну використовуваної вже 99 років секретної формули напою. Однак нова «кока» була настільки непопулярною, що згодом компанії довелось повернутись до класичного варіанту напою.

Цього дня народився у 1920 році Григорій Тютюнник, український письменник-прозаїк і поет, старший брат письменника-прозаїка Григора Тютюнника.

У 2007 році 23 квітня помер Борис Єльцин, російський політик перший президент Росії, який очолював РФ у 1991−1999 роках.

Прикмети на 23 квітня: