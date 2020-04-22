23 апреля праздник: День книги и английского языка, фото — Корреспондент

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23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права, а также Дни английского и испанского языка.

День книги ввели в 1995 году как дань уважения книгам и авторам, призывая людей находить удовольствие в чтении. 23 апреля выбрали неслучайно, поскольку это день смерти классиков английской и испанской литературы — Вильяма Шекспира и Мигеля Сервантеса (относительно испанского писателя есть и другая дата — 22 апреля).

Традиция празднования Дня книги родилась в Каталонии, где 23 апреля на День Юрия традиционно дарили розу за каждую купленную книгу. Ныне Всемирный день книги отмечают в 190 странах мира.

День английского языка 23 апреля установлен ООН. Сегодня английским пользуются более 4 млрд людей во всем мире. День испанского языка отмечают в этот же день. На испанском разговаривают в мире 500 млн человек.

В Украине 23 апреля отмечают День психолога, в Турции — День защиты детей, в Испании — День влюбленных, в Исландии — первый день лета.

Кроме того, 23 апреля в 1896 году в Нью-Йорке прошел первый в мире киносеанс, а в 1959 году создан Союз журналистов Украины. Компания Intel в 2001 году 23 апреля представила свой новый процессор Pentium 4. В 1985 году состоялся пленум ЦК КПСС, на котором провозгласили курс на перестройку.

В том же году 23 апреля Coca-Cola с помпой и массированной рекламой объявила об изменении используемой уже 99 лет секретной формулы напитка. Однако новая «кока» была настолько непопулярной, что впоследствии компании пришлось вернуться к классическому варианту напитка.

В этот день родился в 1920 году Григорий Тютюнник, украинский писатель-прозаик и поэт, старший брат писателя-прозаика Григора Тютюнника.

В 2007 году 23 апреля умер Борис Ельцин, российский политик первый президент России, который возглавлял РФ в 1991—1999 годах.

Приметы на 23 апреля: