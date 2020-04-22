Маган Маркл. Фото: Marie Claire

https://racurs.ua/n137128-megan-markl-prishla-na-intervu-v-naryade-s-taynym-smyslom-foto.html

Ракурс

Меган Маркл избрала для участия в передаче Good Morning America, в рамках которой она давала первое интервью после отказа от королевских привилегий, наряд с тайным смыслом.

К такому заключению пришли эксперты моды после всестороннего анализа образа супруги принца Гарри, пишет DailyMail.

Специалисты считают, что одежда и аксессуары Маркл были связаны с благотворительными организациями и интересами ее семьи. На передачу Маркл пришла в белой рубашке из коллекции одежды, которую она создавала совместно с маркой Jigsaw и брендами Marks & Spencer и John Lewis. Деньги от продажи моделей из этой коллекции поступают на счет благотворительной организации Smart Works.

Свой образ супруга принца Гарри дополнила двумя золотыми подвесками с зодиакальными знаками своего мужа принца Гарри и сына Арчи. Данные украшения выпущены экологичным брендом Suetables, а их цена составляет 60 и 122 фунтов стерлингов.

Стилист Сьюзи Хэслер считает, что Маркл специально выбрала вещи, которые демонстрируют сознательный и намеренный отказ от консервативной одежды королевской семьи. Своим образом Маркл продемонстрировала, что осознает всю ответственность за свои действия.

Как ранее писал «Ракурс», Маркл с супругом недавно впервые появились на публике в Лос-Анджелесе после переезда из Канады в США. Супруги раздавали еду в целях благотворительности из-за пандемии коронавируса.