Принц Гарри и Меган Маркл, фото: «Комсомольская правда»

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Ракурс

Меган Маркл и ее муж британский принц Гарри в начале этого года сообщили о намерении жить отдельно от британской королевской семьи и стать финансово независимыми.

В Британии недавно вышла книга «Члены королевской семьи на тропе войны» (Royals At War), из которой стало известно, что именно привело к конфликту в монаршей семье, сообщает издание The Daily Mail.

Авторами книги являются британские журналисты-расследователи Дилан Говард и Энди Тиллет. В своей книге они, в частности, утверждают, что Маркл не смогла найти общий язык с персоналом, который работает на британскую королевскую семью.

Персонал должен был помочь ей стать членом королевской семьи, однако на пути этому встали ее «очень высокие стандарты» и «голливудские манеры», которые привели к «уникальной» текучести кадров. Отмечается, что со времени свадьбы Маркл и Гарри пять помощников уволились или переехали.

Так, старшая сотрудница охраны ушла из-за игнорирования Маркл советов безопасности во время пребывания в толпе.

Одним из причин конфликта Маркл с персоналом была ее «энергия жителя Западного побережья» — она ​​вставала в пять часов утра и «бомбила сотрудников текстовыми сообщениями», что, как отмечается в книге, доводилось их до безумия.

Кроме того, Маркл и Гарри в сентябре прошлого года отказались от помощников из дворцового персонала и наняли известную PR-компанию Sunshine Sachs.

По словам источников авторов книги, в результате Маркл «сожгла слишком много мостов».

Дворцом руководит иерархия советников, помощников и экспертов, которые имеют реальную власть. Как только Меган освободилась от связи с ними, пути назад уже не было, — подчеркивают авторы книги.

Напомним, на первое интервью после отказа от королевских привилегий Маркл пришла в наряде со скрытым намеком.