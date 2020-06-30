Погода в Украине 1 июля, фото — А.Дубова

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Ракурс

Погода в Украине 1 июля будет жаркой, однако дожди и ливни в большинстве регионов прекратятся. В первый день второго месяца лета заливать будет только юг и юго-восток.

Как сообщил Гидрометеоцентр, днем ​​1 июля в юго-восточной и восточной частях Украины грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14−21° (на западе 14−16°), днем — 27−33° (на западе — 25−28°). На западе страны будет западный ветер, на остальной территории — северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 1 июля будет облачной, без осадков. Температура воздуха поднимется до 16−18° ночью и 26−28° днем.

Погода во Львове в среду не обещает осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 16−18° ночью и 26−28° днем.

Погода в Одессе будет солнечной 1 июля. Столбики термометров ночью покажут 20−22°, днем ​​поднимутся до 30−32°.

Погода в Днепре 1 июля также будет пасмурной, с дождями. Ночью температура составит 16−18°, днем ​​воздух прогреется до 27−29°.

Погода в Харькове будет теплой, пройдут дожди. Термометры ночью покажут 16−18°, днем ​​— 26−28°.

Погода на Закарпатье в течение ближайших суток будет сухой и теплой. Ночью ожидается температура воздуха 15−17 °, днем ​​— 26−28°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 июля будет относительно спокойной. Незначительные возмущения вероятны только утром, до 9.00.

«Ракурс» 30 июня сообщал о смерче, который заметили в Одесской области. Синоптики ранее предупреждали о сильных ливнях и грозах на юге страны.