Смерч пронесся близ Одессы — появилось видео / Фото: Иллюстрационное, akzent.zp.ua

https://racurs.ua/n140449-smerch-pronessya-bliz-odessy-poyavilos-video-ochevidcev.html

Ракурс

Смерч пронесся близ Одессы 30 июня. Огромный вертикальный вихрь зафиксировали в поле подсолнухов в Саратском районе Одесской области возле села Кулевча.

Очевидцы успели снять на видео атмосферное явление. О пострадавших от смерча информация на текущий момент отсутствует. Синоптики предупреждают, что в ближайшие несколько часов гроза может дойти до Одессы.

Напомним, во вторник в Одесской области объявили штормовое предупреждение. В региональном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям объявили «желтый» уровень опасности.

Кроме того, в Одесской области ожидается поднятие уровня воды в Днестре и Дунае. В Беляевском районе спасатели укрепили берег и готовятся к паводку.

Напомним, ранее сегодня также стало известно, что ливень в Варшаве затопил город. Циклон превратил улицы столицы Польши в реки. Вода и на второй день после непогоды стоит в помещениях вокзалов, метро и центральных органов власти.