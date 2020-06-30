Смерч пронісся біля Одеси — з’явилося відео / Фото: Ілюстраційне, akzent.zp.ua

https://racurs.ua/ua/n140449-smerch-pronissya-poblyzu-odesy-z-yavylosya-video-ochevydciv.html

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Смерч пронісся біля Одеси 30 червня. Величезний вертикальний вихор зафіксували в соняшниковому полі в Саратському районі Одеської області. За словами очевидців, смерч пройшов біля села Кулевча.

Мешканці встигли зняти на відео атмосферне явище. Про постраждалих від смерчу інформація наразі відсутня. Синоптики попереджають, що у найближчі кілька годин гроза може дійти до Одеси.

Нагадаємо, у вівторок в Одеській області оголосили штормове попередження. У регіональному управлінні Держслужби України з надзвичайних ситуацій повідомили про «жовтий» рівень небезпеки.

Окрім цього, в Одеській області очікується підняття рівня води в Дністрі та Дунаї. У Біляївському районі рятувальники укріпили берег і готуються до паводку.

Нагадаємо, раніше сьогодні також стало відомо, що злива у Варшаві спричинила затоплення столиці Польщі. Циклон перетворив вулиці на річки. Вода й на другий день після негоди стоїть в приміщеннях вокзалів, метро і центральних органів влади.