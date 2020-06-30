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«Гейзер» в Киеве покорил новую высоту — появились фото и видео
Очередной «гейзер» фонтанирует в Киеве, появились фото и видеоhttps://racurs.ua/n140453-ocherednoy-geyzer-fontaniruet-v-kieve-poyavilis-foto-i-video.htmlРакурс
«Гейзер» в Киеве образовался 30 июня на парковке перед супермаркетом «Новус» на бульваре Дружбы Народов. Новый фонтан зафиксировала камера автомобиля, проезжавшего мимо супермаркета.
По словам очевидцев, очередной «гейзер» бьет прямо из канализационного люка. Об этом сообщает сообщество «Киев оперативный» в Фейсбук.
Напомним, 26 мая «Ракурс» сообщал, что в Киеве на улице Демеевской из-под асфальта внезапно начал бить мощный «гейзер». Фонтан кипятка бил выше деревьев, а проезжую часть залило горячей водой и накрыло облаком пара.
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