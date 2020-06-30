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Ракурс
“Гейзер” у Києві підкорив нову висоту — з’явилися фото і відео

Черговий «гейзер» фонтанує з каналізаційного люку у Києві, з’явилися фото і відео

30 чер 2020, 15:52
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«Гейзер» у Києві утворився 30 червня на паркувальному майданчику перед супермаркетом «Новус» на бульварі Дружби Народів. Новий фонтан зафіксувала камера автомобіля, котрий проїжджав повз супермаркет.

За словами очевидців, черговий «гейзер» б'є прямо з каналізаційного люку. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний» у Фейсбук.


“Гейзер” у Києві підкорив нову висоту

Нагадаємо, 26 травня «Ракурс» повідомляв, що у Києві на вулиці Деміївській з-під асфальту раптово почав бити потужний «гейзер». Фонтан окропу бив вище дерев, а проїжджу частину залило гарячою водою та накрило хмарою пару

Джерело: Ракурс


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