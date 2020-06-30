“Гейзер” у Києві підкорив нову висоту — з’явилися фото і відео

https://racurs.ua/ua/n140453-chergovyy-geyzer-fontanuie-z-kanalizaciynogo-luku-u-kyievi-z-yavylysya-foto-i-video.html

Ракурс

«Гейзер» у Києві утворився 30 червня на паркувальному майданчику перед супермаркетом «Новус» на бульварі Дружби Народів. Новий фонтан зафіксувала камера автомобіля, котрий проїжджав повз супермаркет.

За словами очевидців, черговий «гейзер» б'є прямо з каналізаційного люку. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний» у Фейсбук.

Нагадаємо, 26 травня «Ракурс» повідомляв, що у Києві на вулиці Деміївській з-під асфальту раптово почав бити потужний «гейзер». Фонтан окропу бив вище дерев, а проїжджу частину залило гарячою водою та накрило хмарою пару