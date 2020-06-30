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“Гейзер” у Києві підкорив нову висоту — з’явилися фото і відео
Черговий «гейзер» фонтанує з каналізаційного люку у Києві, з’явилися фото і відеоhttps://racurs.ua/ua/n140453-chergovyy-geyzer-fontanuie-z-kanalizaciynogo-luku-u-kyievi-z-yavylysya-foto-i-video.htmlРакурс
«Гейзер» у Києві утворився 30 червня на паркувальному майданчику перед супермаркетом «Новус» на бульварі Дружби Народів. Новий фонтан зафіксувала камера автомобіля, котрий проїжджав повз супермаркет.
За словами очевидців, черговий «гейзер» б'є прямо з каналізаційного люку. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний» у Фейсбук.
Нагадаємо, 26 травня «Ракурс» повідомляв, що у Києві на вулиці Деміївській з-під асфальту раптово почав бити потужний «гейзер». Фонтан окропу бив вище дерев, а проїжджу частину залило гарячою водою та накрило хмарою пару
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