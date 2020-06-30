Грози на сході і півдні, спека у більшості областей — погода в Україні на 1 липня, фото — О.Дубова

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Ракурс

Погода в Україні 1 липня буде спекотною, проте дощі і зливи у більшості регіонів припиняться. У перший день другого місяця літа заливатиме тільки південь і південний схід.

Як повідомив Гідрометеоцентр, удень 1 липня у південно-східній та східній частинах України грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14−21° (на заході — 14−16°), вдень — 27−33° (на заході — 25−28°). На заході країни буде західний вітер, на решті території — північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Києві 1 липня буде хмарною, без опадів. Температура повітря підніметься до 16−18° вночі і 26−28° вдень.

Погода у Львові не обіцяє опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря 16−18° вночі і 26−28 ° вдень.

Погода в Одесі буде сонячною 1 липня. Стовпчики термометрів вночі покажуть 20−22°, вдень — піднімуться до 30−32°.

Погода в Дніпрі 1 липня також буде похмурою, з дощами. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень повітря прогріється до 27−29°.

Погода в Харкові буде теплою, пройдуть дощі. Термометри вночі покажуть 16−18°, вдень — 26−28°.

Погода на Закарпатті впродовж найближчої доби буде сухою і теплою. Вночі очікується температура повітря 15−17°, вдень — 26−28°.

Геомагнітна обстановка в Києві 1 липня буде відносно спокійною. Незначні збурення ймовірні тільки уранці, до 9.00.

«Ракурс» 30 червня повідомляв про смерч, який помітили в Одеській області. Синоптики раніше попереджали про сильні зливи і грози на півдні країни.