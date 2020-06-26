Транспортування газу: кожен за себе, чи хтось не хоче ділитися?

Транспортування газу. Фото: Оператор ГТС України

https://racurs.ua/ua/2662-transportuvannya-gazu-kojen-za-sebe-chy-htos-ne-hoche-dilytysya.html

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Україна стільки боролася за розширення/збільшення обсягу транспортування газу через Словаччину, що дивно, як тепер сама «замикає» цей напрямок аж на 42 дні. У час, коли найвигідніше закупити газ на майбутню осінь-зиму! Чому?

Якщо прибрати зайві слова з обох сторін, то справа у рівноправному партнерстві і... доходах операторів газотранспортної системи Словаччини і України.

Навіть не про тих трейдерів йдеться, хто бронював цей напрямок і сплатив за це належні кошти. Хоча вони явно не залишать ситуацію напризволяще і відстоюватимуть власні інтереси. Проблема і не в Будінце — точці передачі газу. Український оператор (ОГТСУ — ну, зліпили з того, що було) прагне збільшити спотові (тобто на папері, не фізичні) поставки газу через словацький напрямок. Зрозуміло, витрати на таке «транспортування» стрімко наближаються до нуля. У оператора ГТС України. Словаки при цьому залишаються майже ні з чим.

Оператора словацької ГТС — Eustream, вочевидь, така ситуація з транспортування газу не влаштовує: український оператор ГТС зароблятиме, вони ні. Теоретично словацький оператор міг запропонувати українському... поділитися зекономленим, адже при спотових угодах затрати ГТС мінімальні. Чи так все було, доведеться з’ясовувати щойно призначеній на міжнародний напрямок ОГТСУ екс-депутатці Ользі Бєльковій і директору Сергію Макогону. Їм би ще фахових газотранспортників на підмогу... Тоді б словаки щонайменше змінили тон.

Проте ОГТСУ намагається тримати марку: «Станом на 22 червня не було досягнуто згоди з нашими колегами з Eustream щодо варіантів, запропонованих українським оператором ГТС. Тому ми були змушені офіційно повідомити всіх замовників про ремонтні роботи та обмеження транспортування через цей газопровід за 42 дні... Ми повністю відкидаємо звинувачення у несвоєчасному інформуванні учасників ринку, оскільки ми відкладаємо роботи до 11 серпня, щоб надати замовникам достатньо часу для реагування. Однак ми все ще віримо в пошук інших варіантів, без зміни графіка ремонту».

Вважати, що український оператор ГТС підписався під ймовірною викладеною вище версією конфлікту операторів ГТС — словацького та українського?

Якби цього не було і не сталося, восени словацький оператор ГТС Eustream може й не пригадати українським колегам «образу». Але так само може у відповідь (якщо не домовляться) влаштувати ремонт на газогоні в напрямку у/з України. Проте для українського оператора ГТС важливо, щоб нарешті словаки перенесли точку прийому газу з Будінце (вимір на їхньому боці і, ймовірно, на їхню користь) до точки передачі і виміру газу Капушани, — це серйозно і дійсно вагомо для оператора ГТС України.

За нинішніх часів, вочевидь, кожен виживає, як може. Якщо Україна проголошує, що прагне стати містком і частиною ринку газу ЄС, то мала б діяти дипломатичніше. Але не забуваючи про пріоритет власних інтересів у питанні транспортування газу.

Ганна ЛЮТА