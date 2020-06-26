Транспортировка газа: каждый за себя, или кто-то не хочет делиться?

Транспортировка газа. Фото: Оператор ГТС Украины

https://racurs.ua/2662-transportirovka-gaza-kajdyy-za-sebya-ili-kto-to-ne-hochet-delitsya.html

Ракурс

Украина столько боролась за расширение/увеличение объема транспортировки газа через Словакию, что удивительно, как теперь сама «запирает» это направление на целых 42 дня. В момент, когда выгоднее всего закупить газ на будущую осень-зиму! Почему?

Если убрать лишние слова с обеих сторон, то дело в равноправном партнерстве и... доходах операторов газотранспортной системы Словакии и Украины.

Даже не о тех трейдерах идет речь, кто бронировал это направление и оплатил за это необходимые средства. Хотя они явно не покинут ситуацию на произвол судьбы и будут отстаивать собственные интересы. Проблема и не в Будинце — точке передачи газа. Украинский оператор (ОГТСУ — ну, слепили из того, что было) стремится увеличить спотовые (то есть на бумаге, не физические) поставки газа через словацкое направление. Разумеется, расходы на такую «транспортировку» стремительно приближаются к нулю. У оператора ГТС Украины. Словаки при этом остаются почти ни с чем.

Оператора словацкой ГТС — Eustream, очевидно, такая ситуация с транспортировкой газа не устраивает: украинский оператор ГТС будет зарабатывать, они нет. Теоретически словацкий оператор мог предложить украинскому... поделиться сэкономленным, ведь при спотовых сделках затраты ГТС минимальны. Так ли все было, придется выяснять только что назначенной на международное направление ОГТСУ экс-депутату Ольге Бельковой и директору Сергею Макогону. Им бы еще профессиональных газотранспортников в помощь... Тогда словаки как минимум сменили бы тон.

Однако ОГТСУ пытается держать марку: «По состоянию на 22 июня не было достигнуто соглашение с нашими коллегами из Eustream относительно вариантов, предложенных украинским оператором ГТС. Поэтому мы были вынуждены официально уведомить всех заказчиков о ремонтных работах и ограничении транспортировки через этот газопровод за 42 дня... Мы полностью отвергаем обвинения в несвоевременном информировании участников рынка, поскольку мы откладываем работы до 11 августа, чтобы предоставить заказчикам достаточно времени для реагирования. Однако мы все еще верим в поиск других вариантов, без изменения графика ремонта».

Считать, что украинский оператор ГТС подписался под вероятной изложенной выше версией конфликта операторов ГТС — словацкого и украинского?

Если бы этого не было и не произошло, осенью словацкий оператор ГТС Eustream может и не вспомнить украинским коллегам «обиду». Но точно так же может в ответ (если не договорятся) устроить ремонт на газопроводе в направлении в/из Украины. Однако для украинского оператора ГТС важно, чтобы наконец словаки перенесли точку приема газа из Будинце (измерение на их стороне и, вероятно, в их пользу) в точку передачи и измерения газа Капушаны, — это серьезно и действительно весомо для оператора ГТС Украины.

По нынешним временам, очевидно, каждый выживает, как может. Если Украина заявляет, что стремится стать мостом и частью рынка газа ЕС, то должна была бы действовать более дипломатично. Но не забывая о приоритете собственных интересов в вопросе транспортировки газа.

Ганна ЛЮТА