Сильна злива в Одесі затопила вулиці. Фото: Апостроф

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Ракурс

Сильна злива накрила сьогодні Одесу. Якщо перша половина дня була сонячною і теплою, то після обіду одеситів чекав неприємний сюрприз.

Погіршення погодних умов почалося із сильного вітру зі шквалами у селищі Котовського. Потім центр Одеси накрили грози з градом, повідомляє у Telegram-каналі «Думська».

Деякі вулиці міста перетворилися на водяні потоки, що істотно ускладнювало рух автомобілів. Особливо сильно від повені постраждали вулиця Балківська та Митна площа. Ланжеронівський узвіз перетворився на водоспад.

На вулиці Колонтаївській впало дерево та перекрило проїжджу частину. Трамваї маршруту № 5 поки що не курсують.

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Як раніше писав «Ракурс», сьогодні поблизу Одеси пронісся величезний смерч, який зафіксували в полі соняшників у Саратському районі Одеської області біля села Кулевча.