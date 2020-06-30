Коронавірус вніс корективи до цьогорічної вступної кампанії, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n140461-porig-zno-v-ukrayini-mojut-znyzyty-cherez-koronavirus-detali.html

Ракурс

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) передбачає наявність порогу «склав/не склав» — мінімальної суми тестових балів за виконання тестів з певного предмета, необхідних для участі абітурієнта в конкурсі на зарахування до закладу вищої освіти.

У цьому році показник порогу «склав/не склав» можуть знизити через епідеміологічну ситуацію в Україні, повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на заступника директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяну Вакуленко.

Так, у 2019 році цей поріг з української мови становив 21 бал, проте в цьому році його можуть знизити до 19, через епідеміологічну ситуацію в Україні, зазначила Вакуленко.

Це саме через карантин. Адже було складно вчитися. Ми це усвідомлюємо, — наголосила чиновниця.

Вакуленко додала, що на пробному ЗНО поріг у цьому році вже було знижено до 19.

За її словами, рішення щодо порогу «склав/не склав» буде прийняте після того, як учасники тестування отримають свої результати. Зазвичай цей поріг визначають через три тижні після тестування.

Ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був нижче, ніж минулого року — нижче 21, — сказала вона.

Нагадаємо, в УЦОЯО нещодавно розповіли, скільки осіб склали цьогорічне ЗНО з математики.