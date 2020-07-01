Минимальная пенсия повысилась в Украине. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n140480-minimalnaya-pensiya-povysilas-v-ukraine.html

Ракурс

Минимальная пенсия в Украине повысилась с 1 июля. Теперь минимальный размер пенсионных выплат составляет 1 тыс. 712 грн вместо 1 тыс. 638 грн. Таким образом, пенсия в Украине выросла на 74 грн.

Повышение размера выплат пенсионерам произошло из-за того, что с 1 июля в Украине вырос и прожиточный минимум. Именно от него зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии. Такие нормы прописаны в законе о госбюджете на 2020 год.

Также для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплате за сверхнормативный стаж. Перерасчет будет проведен в автоматическом режиме, а выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.

Следующее повышение пенсии запланировано на 1 декабря — до 1 тыс. 769 грн. Всего в 2020 году минимальная пенсия вырастет на 8% при запланированной инфляции 6%.

При этом прожиточный минимум с 1 июля установлен в размере 2 тыс. 118 грн, с 1 декабря его повысят до 2 тыс. 189 грн.

Напомним, 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине повысилась на 13,2% до 4 тыс. 723 грн. В прошлом году «минималка» составляла 4 тыс. 173 грн.