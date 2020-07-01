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45 тис. хворих на COVID-19 — як Україна зустріла п’ятий місяць пандемії, фото — ДТ

45 тис. хворих на COVID-19 — як Україна зустріла п’ятий місяць пандемії (КАРТА)

1 лип 2020, 09:34
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Коронавірус в Україні станом на 1 липня забрав життя 1 тис. 159 осіб. За добу хворобу виявили у 664 пацієнтів, з яких 177 осіб довелося покласти в лікарню.

14 осіб за добу померли, найбільше інфікованих знову виявили у Львівській області — 143. На Закарпатті та у Рівненській області зафіксували по 72 випадки.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (305,2), Львівській (184,5) та Рівненській (164,7) областях.

Всього в Україні від початку пандемії зафіксували 44 тис. 998 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, найбільше у таких областях:

  • Волинська область — 2427 випадків;
  • Закарпатська область — 2961;
  • Івано-Франківська область — 2438;
  • Київ — 5138;
  • Київська область — 2 тис. 610;
  • Львівська область — 5 тис. 578;
  • Рівненська область — 3 тис. 784;
  • Харківська область — 2 тис. 169;
  • Чернівецька область — 4 тис. 850.

45 тис. хворих на COVID-19 — як Україна зустріла п’ятий місяць пандемії, карта — ЦГЗ МОЗ

30 червня стало відомо, що Євросоюз офіційно затвердив список «в'їзних» країн, але України серед них немає. З 1 липня до ЄС зможуть приїжджати громадяни 14 країн світу. Цей список буде оновлюватися кожні два тижні. Обмеження на поїздки можуть зняти або запровадити для конкретної третьої країни.

В Україні можуть закрити курорти, зокрема Одесу, через збільшення кількості інфікованих COVID-19. Про це в ефірі ТСН заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.


Можливе закриття курортів, зокрема Одеси. Ми зараз спостерігаємо збільшення у деяких областях кількості зайнятих ліжок. Наприклад, Закарпаття — це 71%. Розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно 56% — у Волинській області. Добираються до 50% — Рівненська, Вінницька, Львівська області, місто Київ. Тому не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус, — зазначив міністр.

Джерело: Ракурс


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