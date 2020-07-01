45 тис. хворих на COVID-19 — як Україна зустріла п’ятий місяць пандемії (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n140482-45-tys-hvoryh-na-covid-19-yak-ukrayina-zustrila-p-yatyy-misyac-pandemiyi-karta.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на 1 липня забрав життя 1 тис. 159 осіб. За добу хворобу виявили у 664 пацієнтів, з яких 177 осіб довелося покласти в лікарню.
14 осіб за добу померли, найбільше інфікованих знову виявили у Львівській області — 143. На Закарпатті та у Рівненській області зафіксували по 72 випадки.
Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (305,2), Львівській (184,5) та Рівненській (164,7) областях.
Всього в Україні від початку пандемії зафіксували 44 тис. 998 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, найбільше у таких областях:
- Волинська область — 2427 випадків;
- Закарпатська область — 2961;
- Івано-Франківська область — 2438;
- Київ — 5138;
- Київська область — 2 тис. 610;
- Львівська область — 5 тис. 578;
- Рівненська область — 3 тис. 784;
- Харківська область — 2 тис. 169;
- Чернівецька область — 4 тис. 850.
30 червня стало відомо, що Євросоюз офіційно затвердив список «в'їзних» країн, але України серед них немає. З 1 липня до ЄС зможуть приїжджати громадяни 14 країн світу. Цей список буде оновлюватися кожні два тижні. Обмеження на поїздки можуть зняти або запровадити для конкретної третьої країни.
В Україні можуть закрити курорти, зокрема Одесу, через збільшення кількості інфікованих COVID-19. Про це в ефірі ТСН заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Можливе закриття курортів, зокрема Одеси. Ми зараз спостерігаємо збільшення у деяких областях кількості зайнятих ліжок. Наприклад, Закарпаття — це 71%. Розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно 56% — у Волинській області. Добираються до 50% — Рівненська, Вінницька, Львівська області, місто Київ. Тому не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус, — зазначив міністр.