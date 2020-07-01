Верховна Рада. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n140483-legalizaciya-azartnyh-igor-rada-prodovjuie-rozglyad-zakonoproektu-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада в середу, 1 липня, зібралася на чергове засідання. Сьогодні депутати продовжать розглядати законопроект «Про державне регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор» № 2285-д.

Депутати продовжать розглядати поправки до проекту закону про легалізацію азартних ігор, після чого голосуватимуть за нього у другому читанні.

Також парламентарі планують включити до порядку денного низку законопроектів, зокрема, про безпечність та якість донорської крові.

Окрім того, у другому читанні нардепи розглянуть проекти законів «Про нотаріат» та про прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності (№ 1067-д). У першому читанні планують розглянути і чергові «коронавірусні» проекти закону — цього разу про соціальний захист населення (№ 3486 і № 3486−1).

Також до порядку денного внесено законопроект про внесення змін до закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Як раніше писав «Ракурс», профільний комітет Верховної Ради ще на початку червня схвалив законопроект, який регулює діяльність щодо організації та проведення азартних ігор в Україні.