Цінну знахідку виявили археологи у «Тюрмі на Лонцького». Фото: ZIK

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Ракурс

Цінна археологічна знахідка виявлена у Львові. Плити, якими юдеї увічнюють поховання своїх близьких, мають назву мацеви. Вони мало де збереглися в Україні, але кілька десятків саме таких плит знайшли днями на території львівської «Тюрми на Лонцького».

Місцеві археологи взялися за розкопки на землях музею. Скільки триватимуть роботи, наразі сказати важко. Мацеви, про які дослідники дізналися з архівних записів, знаходяться під шаром асфальту, розповів журналістам директор меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета.

Знайдені єврейські надгробні плити датовані початком XX століття, найпізніші дати — 1940 роки, що свідчить про виявлення поховання жертв тоталітарного радянського режиму. Не виключено, що на глибині можуть бути останки вояків Української повстанської армії (УПА) та в’язнів.

Все подвір’я вистелено надгробками, — наголосив він.

Після дослідження мацеви віддадуть до музею. Можливо, їх показуватимуть у «Тюрмі Лонцького» або вони знайдуть «прихисток» на місцевому цвинтарі.

Шеремета додав, що подібні розкопки на дворі музейного комплексу проводилися чотири роки тому. Тоді на території «Тюрьми на Лонцького» знайшли останки 23 осіб.