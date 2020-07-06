Ценную находку обнаружили археологи в «Тюрьме на Лонцкого». Фото: ZIK

https://racurs.ua/n140736-cennuu-nahodku-obnarujili-arheologi-v-turme-na-lonckogo-foto-video.html

Ракурс

Ценная археологическая находка обнаружена во Львове. Плиты, которыми иудеи увековечивают захоронения своих близких, называются мацевы. Они мало где сохранились в Украине, но несколько десятков именно таких плит на днях нашли на территории львовской «Тюрьмы на Лонцкого».

Местные археологи взялись за раскопки на землях музея. Сколько продлятся работы, пока сказать трудно. Плиты, о которых исследователи узнали из архивных записей, находятся под слоем асфальта, рассказал журналистам директор мемориально-поискового центра «Доля» Святослав Шеремета.

Найденные еврейские надгробные плиты датированы началом XX века, самые поздние даты — 1940 годы, что свидетельствует об обнаружении захоронения жертв тоталитарного советского режима. Не исключено, что на глубине могут быть останки воинов Украинской повстанческой армии (УПА) и заключенных.

Весь двор устлан надгробиями, — подчеркнул он.

После исследования мацевы отдадут в музей. Возможно, их будут показывать в «Тюрьме Лонцкого» либо они будут установлены на местном кладбище.

Шеремета добавил, что подобные раскопки во дворе музейного комплекса проводились четыре года назад. Тогда на территории «Тюрьмы на Лонцкого» нашли останки 23 человек.